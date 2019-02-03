خاص| مجلس البصرة يوضح حقيقة اشراف العامري على موازنة المحافظة

2019/02/03 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

نفى مجلس محافظة البصرة، اليوم الخميس، تكليف امين عام منظمة بدر هادي العامري بالاشراف على موازنة البصرة، مبينا انه لم يصلنا امر وزاري بذلك.

وقال عضو المجلس كريم شواك في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "الانباء التي تحدثت عن تكليف امين عام منظمة بدر، هادي العامري، بالاشراف على موازنة البصرة هي غر صحيحة ومجرد شائعات".

واضاف انه "لم تصل مخاطبات رسمية او اوامر وزارية تؤكد صحة هذا الامر وبالتالي هذه امور تدخل فيها صلاحيات دستورية وقانونية ولا يمكن تجاوزها".

يذكر ان وسائل اعلام محلية تناولت اخبارا تفيد بتكليف امين عام منظمة بدر هادي العامري، بالاشراف على موازنة البصرة للسنة المالية 2019.

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