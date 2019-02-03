قرار جديد لمجلس المفوضين بشأن اجراءات تسجيل الاحزاب

2019/02/03 | 18:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ بغداد

أصدر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اليوم الاحد، بيانا بشأن اجراءات تسجيل الاحزاب.

وقال المجلس في بيان انه "استنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بموجب قانون المفوضية رقم ( 11 ) لسنة 2007 المعدل وقانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم ( 36 ) لسنة 2015، قرر مجلس المفوضين تمديد الفترة الممنوحة للاحزاب لاستكمال اجراءات التسجيل ولغاية 3 / 3 /2019".

واضاف البيان "على الاحزاب السياسية التي تم منحها اجازة تاسيس مشروطة مراجعة دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية خلال الفترة التي منحها المجلس وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق احكام القانون المذكور".

وتابع البيان "يشمل هذا التمديد الاحزاب السياسية التي لم تستكمل اجراءات التسجيل لمراجعة دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية لغرض استكمال اجراءاتها وبخلافه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون ذاته".

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