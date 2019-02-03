ترامب: نبقي قواتنا في العراق لـ«مراقبة إيران»

2019/02/03 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الأحد، إنه يريد الإبقاء على التواجد العسكري لقوات بلاده في العراق، من أجل "مراقبة إيران".وأضاف ترامب خلال إطلالته في برنامج

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