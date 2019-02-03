بالصور..المئات من أهالي كربلاء يودعون الروائي

2019/02/03 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك المئات من أهالي كربلاء،اليوم الاحد، بتشييع الروائي والكاتب علاء مشذوب الذي اغتيل يوم امس وسط المدينة.وقال مصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز"

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