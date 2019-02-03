بالاسماء ..الطب العدلي يدعو ذوي شهداء سبايكر لمراجعة مراكز استلام الشهداء

2019/02/03 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لأعلام الدائرة حصلت " الغدير " على نسخة منه "بجهود مضنية وسواعد عراقية ودقة متناهية تم الانتهاء من إجراء فحص الحمض النووي DNA ومطابقة الوجبة السابعة والعشرون والبالغ عددها 48 شهيداً. ودعا الطب العدلي “مراجعة مركز استلام وتسليم الشهداء في مطار المثنى اليوم.ولفت البيان الى ان العدد الكلي للمطابقين بلغ 812 شهيداً ولا زال العمل مستمرا دون اي ملل او كلل على الحالات المتبقية رغم المعوقات والمصاعب.

انتهى ع.س

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