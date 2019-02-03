الحشد الشعبي ينسحب من مناطق عديدة في نينوى

2019/02/03 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – نينوى الحشد الشعبي ينسحب من عددة مناطق تابعة لمحافظة نينوى من بينها قضاء سنجار، ومن المقرر ان تحل قوات الجيش العراقي محلهم، بناءً على امر من الحكومة العراقية، بحسب المصادر الامنية.وانسحب لواء تابع للحشد الشعبي قبل ايام من قرى “مجريس، بير خاسم، بير أدم) شرقي سنجار، وفقا لما ذكره القيادي في […]

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