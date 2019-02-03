الجامعة العربية تختتم ندواتها الثقافية بمعرض الكتاب

2019/02/03 | 18:24

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أخُتتم اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2019، البرنامج الخاص بالندوات الثقافية لضيف الشرف”جامعة الدول العربية” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2019، بندوة عنوانها “جامعة الدول العربية والشباب العربي”، وبمشاركة السيد وزير مفوض عبد المنعم الشاعري، مدير إدارة الشباب والرياضة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور محمود حسن عبد الله، وكيل وزارة الشباب بجمهورية مصر العربية، وعضو اللجنة الشبابية المعاونة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب،

واستعرضت الندوة عدد من المحاور التي تغطى اهم الموضوعات، كانت البداية بنبذة عن الجامعة العربية والشباب ثم أهداف إدارة الشباب والرياضة بالجامعة وفي المحور الثالث تم التعريف بالهيكل التنظيمي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ورابعاً الحملة الشبابية التي أطلقتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تحت شعار (لا للعنف لا للتطرف لا للإرهاب)، ولعل اهم المبادرات التي أطلقتها جامعة الدول العربية مبادرة بأسم (عاصمة الشباب)،وكذلك مبادرة جامعة الدول العربية لدعم الشباب السوري في مخيمات دول الجوار (الأردن – العراق – لبنان – تركيا).

وفِي إطار الجناح الخاص بضيف الشرف جامعة الدول العربية، مازال الجناح يستقبل الزائرين ويشمل العديد من الأنشطة والفعاليات المستمره مثل منطقة القراءة الحرة التي وفرت للوافدين مساحة خاصة أو مكتبة صغيرة تتضمن بعض العناوين كالكتب والمراجع العربية أو الأجنبية حول نطاق جامعة الدول العربية والعمل العربي، والتي تم انتقاءها من مقتنيات مكتبة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

كما استمرت المبادرات التثقيفية والمعرفية التي أقيمت داخل الجناح الخاص بضيف الشرف بالزخم كمبادرة كتاب لكل زائر ( عبارة عن مجموعات مهداة من الدول العربية في مجالات الثقافة والحضارة والتاريخ والفنون في الدول العربية، وايضاً إصدارات مؤسسات العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية المتخصصة في شؤون الطاقة الذرية والزراعة والصناعة والمرأة والطفل ).

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