البابا فرنسيس: هطول المطر في الإمارات فأل خير

2019/02/03 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق بابا الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس على الأمطار التي تشهدها الإمارات منذ صباح الأحد، وذلك قبل ساعات من وصوله إلى العاصمة أبوظبي في زيارة تاريخية تجمعه برموز سياسية ودينية.

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