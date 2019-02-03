مصرع 3 أشخاص إثر حريق بمركز أبحاث الفضاء الإيراني

2019/02/03 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الاتصالات الإيراني أذري جهرمي خبر وفاة 3 أشخاص اثر حادث حريق وقع أخيرا في مركز أبحاث الفضاء الإيراني.

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