استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في مسيرات العودة شمال غزة

2019/02/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد شاب فلسطيني، الأحد، متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته في المسير البحري الـ22 الأسبوع الماضي شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن “المواطن أحمد غازي عباس أبو جبل 30 عاما استشهد متأثرا بجراحه، التي أصيب بها في 29/1 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة”.

جدير بالذكر أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار انطلقت في 30 مارس العام الماضي، حيث ارتقى خلالها 253 شهيدا فلسطينيا فيما أصيب ما يزيد عن 26 ألف آخرين بجراح متفاوتة.

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