سوريا | طيران التحالف الدولي يستهدف موقعا للجيش السوري في البوكمال

2019/02/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادَ مصدرٌ عسكريٌ بأن تحالفَ واشنطنَ الدولي استهدفَ بغارةٍ جويةٍ أحدَ مواقعِ الجيشِ غربي البوكمال على الحدودِ مع العراق، ما أدى إلى سقوطِ جريحين

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