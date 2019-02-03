فلسطين المحتلة | القوى الوطنية تدعو لأوسع مشاركة ميدانية بالضفة ورام الله

2019/02/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت القوى الوطنيةُ والاسلاميةُ في محافظةِ رام الله والبيرة , أبناءَ الشعبِ الفلسطيني لأوسعِ مشاركةٍ في الفعالياتِ الميدانيةِ، رفضًا للاحتلالِ وتعبيرًا عن التمسكِ بخيارِ الشعبِ

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