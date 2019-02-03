كأس الاتحاد الإفريقي: الزمالك يسقط في فخ غورماهيا

2019/02/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسجل إبراهيم حسن هدفي الفريق المصري في الدقيقتين 7 و44 فيما سجل كل من الرواندي جاك تويسينجي (25 و38) ونيكولاس كيبكيروي (51) ودينيس أوليش (91) أهداف الفريق الكيني. وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة الثانية، فاز إينوغو رينجرز النيجيري على ضيفه ساليتاس البوركيني بهدفين لصفر.

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