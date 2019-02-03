الكعبي يدعو إلى التحرك العاجل لإنهاء الوجود الأميركي في العراق

2019/02/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس- بغداد اعتبر النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الأحد، إعلان ترامب بقاء قوات بلاده في العراق، تجاوزاً صارخاً وسافراً للسيادة والإرادة الوطنية وانتهاكاً فاضحاً للدستور.وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 شباط 2019)، أن “مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة […]

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