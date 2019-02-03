2019/02/03 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد رئيس الجمهورية برهم صالح, الاحد, لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي, أن رئاسة الجمهورية تسعى لتقديم مقترحات قوانين تمس حياة المواطن.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 شباط 2019), ان “رئيس الجمهورية اكد خلال اسقباله، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في قصر السلام ببغداد، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يكشف للحلبوسي: لدينا مشاريع قوانين تمس حياة المواطن) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يكشف للحلبوسي: لدينا مشاريع قوانين تمس حياة المواطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).