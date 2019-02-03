خطة مسبقة لتسهيل نقل زائري كربلاء

2019/02/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} بحثت وزارة النقل ، الاحد ، الية وضع خطة مسبقة للزيارات المليونية مع لجنة عمليات النقل المتمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والنقل الخاص والنقل البري وسكك الحديد العراقية.

وقال مديرعام الدائرة الفنية عباس عمران في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم "اجتماعا عقد لمناقشة اهم المعوقات التي تواجه عملية نقل الزائرين في الزيارات المليونية ،ووضع خطة ستراتيجية مسبقة لعمليات النقل تزامنا مع قرب الزيارة الشعبانية .وبين ان " الاجتماع ناقش إمكانية وجود ساحات كبيرة مخصصة للنقل تمكن الباصات من الاستدارة والدخول من اقرب نقطة لخدمة الزائرين الكرام".واضاف "تم مناقشة مدى تاثير قرب المواكب الحسينية من الشارع العام على عملية نقل الزائرين ، مبينا ،سيتم التنسيق مع محافظة بابل ومحافظة كربلاء المقدسة من خلال المخاطبات الرسمية لوضع الية عمل تنظم مواقع المواكب الحسينية ,من اجل تسهيل عملية نقل مريحة للقاصدين الى كعبة الاحرار".انتهى

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