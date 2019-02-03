بالفيديو... نفق على طريقة

2019/02/03 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} عثر السلطات الأمريكية على نفق في وسط الطريق بولاية فلوريدا، يؤدي إلى بنك محلي.

وفتح مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا واسعا بعدما عثر المحققون على حفرة في غابة قريبة تحتوي على مولد كهربائي صغير وبعض الأسلاك الكهربائية، بحسب ما نشرته "سي بي إس ميامي".وتبين أن النفق يقود إلى "تشايس بنك"، ويمتد على نحو 45 مترا ويتراوح قطره بين 60 و90 سنتيمترا.وقال المتحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه لم ير مثل هذه الحادثة سوى في الأفلام.انتهى

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