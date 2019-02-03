الساعدي يرد على ترامب ويطالب بإنهاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

2019/02/03 | 19:05

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، سعيه الى تقديم مشاريع قوانين تسهم في "تحقيق الاستقرار وتمس الواقع الخدمي والمعاشي لجميع العراقيين".

وقال المكتب الاعلامي لصالح في بيان، إن ال

بغداد اليوم _ بغداد

رد عضو هيأة الرئاسة في البرلمان، حسن كريم الكعبي، الاحد، على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إبقاء قوات بلاده في العراق لـ"مراقبة إيران".

وقال حسن الكعبي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "العراق لن

بغداد اليوم _ بغداد

عد النائب عن حركة عصائب اهل الحق عبد الامير تعيبان، اليوم الاحد، الاتفاقية الاقتصادية الاخيرة بين العراق والاردن "إنتكاسة للاقتصاد العراقي"، فيما طالب رئيس مجلس الوزراء عادل المهدي بـ"تدارك هذا الخطأ الجسيم&

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