برهم صالح:الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تمس حياة المواطنين

2019/02/03 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الاحد, ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤى والتوجهات بين الرئاسات الثلاث بما يخدم آمال وتطلعات أبناء شعبنا.





وأشار سيادته، خلال اسقباله في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الى ان رئاسة الجمهورية تسعى الى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لبلدنا، مشدداً على أهمية تكامل عمل الرئاسات للخروج بقرارات موحدة تمس الواقع الخدمي والمعاشي للعراقيين جميعاً.



ولفت رئيس الجمهورية إلى أهمية تعميق ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية، وبذل الجهود الجادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتعزيز اجواء الحوار البناء بين اطراف العملية السياسية.

بدوره أطلع رئيس مجلس النواب رئيس الجمهورية على نتائج زيارته الاخيرة الى المملكة المتحدة ولقاءاته مع المسؤولين البريطانيين.



وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والاقليمية، فضلاً عن تعزيز العلاقات العربية والدولية.





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