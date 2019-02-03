حكاية ثورة الخميني بين طهران وواشنطن وباريس

2019/02/03 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربعة عقود من الشد والجذب شهدنا مجرياتها بين إيران والغرب وإسرائيل ودفع العالم العربي الكثير من أثمانها.لكن قبل الوصول إلى الوضع

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