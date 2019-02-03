الفقر لاحقني لكنه لم يقتلني !!

2019/02/03 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد شنكالى فتحت عيناي على الحياة يتيماً ، لم احفظ تفاصيل وجه والدي بتاتاً لانه استشهد قبل أن ادخل السبعة اشهر من عمري ، كل ما املك من ذكراه و رائحته هي صورة واحدة معلقة في هويته الشخصية تعود للعام 1980 ، صورة محمضة لا يتبين فيها الا شاربه و هي بيضاء و سوداء قاتمة […]

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