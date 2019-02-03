على لسان شقيقه: بوجبا خطط للرحيل عن مانشستر يونايتد

2019/02/03 | 19:06

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يوسف حمدي فيسبوك تويتر كشف ماتياس بوجبا شقيق النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا أن شقيقه كان بصدد التفكير في الرحيل عن مانشستر يونايتد قبل شهرين من الآن.

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وكان بوجبا قد قدم أداء كبيرًا مع مانشتسر يونايتد في الفترة الأخيرة، مما جعله قريبًا من تجديد عقده مع الشياطين الحمر على عكس ما أشيع مؤخرًا.

وحول ذلك، قال ماتياس بوجبا إن شقيقه كان قد قرر الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد في أواخر فترة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣ فبراير ٢٠١٩

وأضاف ماتياس: "بول لا زال شابًا ودائمًا ما يبحث عن فرصة لإبراز قدراته، والظروف التي واجهها مؤخرًا جعلته يفكر في تغيير الفريق"

وتابع: "الجميع شاهد الوجه الحقيقي لبوجبا الآن، ولكن على الجميع يعلم أن هذا الشخص هو نفسه الذي ظهر منذ 4 أشهر"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد أقال جوزيه مورينيو منتصف ديسمبر الماضي، وعوضه بالمدرب النرويجي الشاب أولي جونار سولشار.





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