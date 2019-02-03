الزمالك يفتتح مشواره بدور المجموعات بكأس الاتحاد بخسارة كبيرة

2019/02/03 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الزمالك المصري مشواره في دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخسارة كبيرة 4-2 أمام مستضيفه جورماهيا الكيني في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة اليوم الأحد.

وتصدر جورماهيا المجموعة بثلاث نقاط قبل مواجهة نصر حسين داي الجزائري وضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم.

وتقدم إبراهيم حسن للزمالك بعد سبع دقائق من البداية، عندما استغل كرة مرتدة من دفاع جورماهيا ليرسل تسديدة قوية في شباك حارس أصحاب الأرض.

وأخطأ محمود حمدي (الونش) في الدقيقة 25 ليمنح جاك تويسينجي الفرصة لإدراك التعادل قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني للفريق الكيني في الدقيقة 38 بعد أن تلقى عرضية متقنة حولها في مرمى محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك.

وأضاف حسن هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 44 بعد تمريرة من محمود عبد المنعم (كهربا) وسط دفاع جورماهيا ليضع الكرة في المرمى.

ووضع نيكولاس كيبكيروي جورماهيا في المقدمة مجددا عندما أحرز الهدف الثالث بعد انطلاق الشوط الثاني بست دقائق.

واختتم دينيس أوليش رباعية جورماهيا عندما راوغ جنش ووضع الكرة في المرمى بسهولة.

وبدأ الزمالك المباراة جيدا وشكل خطورة كبيرة على مرمى أصحاب الأرض وكاد أن يضاعف يوسف إبراهيم (أوباما) النتيجة، لكن تسديدته ردتها العارضة.

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