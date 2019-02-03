نائب رئيس البرلمان: علينا التحرك جميعا لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق

2019/02/03 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، اليوم الأحد، رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب، أن العراق لن يكون منطلقاً لضرب أو مراقبة أي دولة، موضحاً إن على الجميع التحرك لإنهاء الوجود الأميركي في العراق.وقال الكعبي، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، ان "العراق لن يكون منطلقاً لضرب او مراقبة اية دولة، وعلى الجميع التحرك لإنهاء التواجد الأميركي في البلاد"، مستنكراً "تصريح الرئيس الاميركي دونالد ترمب بشأن تمديد تواجد القوات الأميركية في العراق".مضيفاً، ان "ترمب تجاوز مرة اخرى العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الاسد، حيث طلع علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الاميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار"، وتابع "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لإنهاء التواجد الأميركي وعدم السماح بان يكون العراق منطلق لشن عدوان او مراقبة اية دولة".مشيراً الى ان "مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أميركا، فضلا عن انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الاراضي العراقية".وكان ترمب قد أشار في مقابلة له مع شبكة "سي.بي.إس" الأميركية، في وقت سابق اليوم بأنه: "نريد الإبقاء على وجود عسكري أميركي في العراق لنتمكن من مراقبة إيران".وأضاف ترمب، "كل ما أريده أن يكون بإمكاني المراقبة، لدينا قاعدة عسكرية رائعة وغالية التكلفة في العراق، وهي مناسبة جدا لمراقبة الوضع في جميع أجزاء المنطقة، وهذا أفضل من الانسحاب".موضحاً، بأنه "لا يزال لدينا حوالي 2000 جندي في سوريا، وسيعود البعض منهم الى الوطن، أما الآخرين فسيلتحقون بقاعدتنا الموجودة بالعراق".مردفاً، "سوف نواصل المراقبة، وسوف نواصل رؤية ما إذا كانت هناك مشاكل، وما إذا حاول أحدهم تطوير سلاح نووي، فسوف نعرف هذه الأمور قبل أن يفعلها".

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