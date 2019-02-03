2019/02/03 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أكد

رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، ان الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين

تمس حياة المواطنين، مشيرا الى ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤى والتوجهات بين الرئاسات

الثلاث.

وقال

صالح في بيان خلال اسقباله، في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

تلقى “النور نيوز” ، نسخة منه، إن “رئاسة الجمهورية تسعى الى تقديم

مقترحات مشاريع قوانين تسهم في تحقيق الاستقرار والازدهار لبلدنا”، مشدداً على

“أهمية تكامل عمل الرئاسات للخروج بقرارات موحدة تمس الواقع الخدمي والمعاشي للعراقيين

جميعاً”.

ولفت

رئيس الجمهورية إلى “أهمية تعميق ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية،

وبذل الجهود الجادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، وتعزيز اجواء الحوار البناء بين اطراف

العملية السياسية”.

وجرى

خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحتين المحلية والاقليمية،

فضلاً عن تعزيز العلاقات العربية والدولية، بحسب البيان.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

17

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد أهمية تكامل عمل الرئاسات للخروج بقرارات تمس الواقع الخدمي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد أهمية تكامل عمل الرئاسات للخروج بقرارات تمس الواقع الخدمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).