كتائب حزب الله: تصريح ترامب إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة

2019/02/03 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

ردت المقاومة الإسلامية كتائب حزب الله، الأحد، على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن عزم بلاده إبقاء قواتها العسكرية في العراق، مؤكدة أنه يمثل إعلانا صريحا لاحتلال البلاد ومرحلة جديدة من المواجهة.

وقال المتحدث باسم الكتائب محمد محي في حديث لقناة "الميادين"، تابعته "الاتجاه برس"، إن "الهدف الأميركي من التواجد العسكري بالعراق مواجهة محور المقاومة"، لافتا إلى أن "تصريح ترامب إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة".

وأضاف محي أن "التواجد الأكبر للقوات الأميركية هو في محيط العاصمة بغداد"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "عديد القوات الأميركية في العراق يتجاوز الـ34 ألف عسكري".

وكان ترامب قال في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس" بث اليوم الأحد، إن أميركا تنوي إبقاء قواتها وقواعدها العسكرية في العراق لمراقبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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