خاص| نائب بابلي: جرف النصر مدينة مدمرة وغير صالحة للسكن

2019/02/03 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

عدَّ النائب عن بابل حسن الكعبي، ناحية جرف النصر شمالي المحافظة بأنها كانت تمثل "قلعة من قلاع الإرهاب"، وفيما أكد أن الناحية "مدمرة ومنكوبة"، أشار إلى أنها أصبحت "غير صالحة" للسكن.

وقال الكعبي في حديث لقناة "الاتجاه" الفضائية، إن "جرف النصر قلعة من قلاع الإرهاب وكان داعش يتمنى أن تكون عاصمة له، لكن بفضل الحشد الشعبي والقوات الأمنية تم تحريرها"، لافتا إلى أنها "مدينة منكوبة لان داعش دمرها وأصبحت غير صالحة للسكن".

وأضاف أن "جرف النصر ترتبط بمحافظات الأنبار وبغداد وكربلاء وبابل ومركز واسط"، مبينا أن "التهديد الأمني لها يهدد جميع هذه المحافظات".

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