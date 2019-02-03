2019/02/03 | 19:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من شارع المتنبي طفلة عراقية تنشد نشيد الوطن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: N2SLHp4LkGw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من شارع المتنبي طفلة عراقية تنشد نشيد الوطن) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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