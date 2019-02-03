برلماني روسي: روسيا ستعتبر إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا عدوانا خارجيا

2019/02/03 | 19:21

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أعلن عضو لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية أنطون موروزوف، أن روسيا

ستعتبر أن إرسال الجيش الأمريكي المحتمل لقوات عسكرية إلى فنزويلا يعد

عملا من أعمال العدوان الخارجي وفقا للقانون الدولي.

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