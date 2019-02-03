ديالى.. إصابة شاب بهجوم مسلح إستهدف مركبة شمال شرق بعقوبة

2019/02/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بإصابة شاب بهجوم مسلح إستهدف مركبة شمال شرق بعقوبة.وقال المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز"

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