وزارة النقل تضع خطة مسبقة لتسهيل نقل زائري كربلاء

2019/02/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت وزارة النقل ، اليوم الاحد ، الية وضع خطة مسبقة للزيارات المليونية مع لجنة عمليات النقل المتمثلة بالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والنقل الخاص

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