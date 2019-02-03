روحاني: الخطوة الاوروبية بشأن التبادل المالي مع إيران أثبتت استقلالية أوروبا عن أميركا

2019/02/03 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولدى تسلمه اوراق اعتماد السفير الكرواتي الجديد لدى طهران، دراغا اشتانبوك، أشار روحاني الى أن الاتحاد الاوروبي قام بخطوته الأولى في مجال التبادل المالي، رغم أنها جاءت بتأخير كبير، قائلا "بالطبع أثبت الاتحاد الاوروبي أنه يمكنه أن يعمل باستقلالية في مواجهة أميركا الغاضبة.ويسرنا أن يواجه العالم اليوم البيت الأبيض، الذي لا يعترف قادته حتى بالشخصيات الاستخباراتية الاميركية الهامة".وتطرق الرئيس الإيراني إلى الحظر الامريكي غير القانوني ضد الشعب الايراني، وقال: إن العالم اليوم والمنظمات الدولية يدينون هذا الاجراء من البيت الابيض، ولا شك إننا سنتجاوز هذه القضايا التي لا نوليها أهمية، واعتقد أن من سيخسر هو الشركات وشعوب العالم التي تريد أن تعزز العلاقات فيما بينها، وهنا يدخل مشاكس يريد الإخلال في العلاقات بين الشعوب وبين الحكومات.وأكد روحاني أن "الاجراء الاميركي غير الصحيح سيكون قصير الأمد ..فهذا الاجراء لا يمكنه أن يؤثر على علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع العالم".

ولفت رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية الى أهمية العلاقات الاقتصادية بين طهران و زغرب قائلاً ان كلا البلدين يمكنهما التعاون بشكل واسع فيما بينهما في مجال الطاقة والقضايا المالية.من جانبه، وبعد تقديمه اوراق اعتماده الى الرئيس الايراني، أشار سفير كرواتيا الجديد لدى طهران، دراغا اشتانبوك الى القرار الاخير للاتحاد الاوروبي بشأن القضايا المالية، وقال: ان كرواتيا مرتاحة لهذا القرار الاوروبي، فهذا الموضوع من شأنه ان يساعد في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها.

انتهى.ص.هـ.ح.

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