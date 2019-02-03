محلل سياسي سعودي: هذه أبرز الأشياء التي انفرد بها ترامب عن سابقيه

2019/02/03 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..نشر المحلل السعودي محمد الأحمد، تقريرًا عن ما انفرد به الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن الرؤساء الأمريكيين السابقين.وقال الاحمد في سلسلة تدوينات على حسابه في موقع (تويتر)، أن “شخصية ترامب لا مثيل لها بين الرؤساء السابقين في الكذب، النرجسية الطاغية، فضلا عن انحرافه الأخلاقي، تساهل التحايل على القانون، تجريم وتخوين وسب المخالفين، […]

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