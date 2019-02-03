2019/02/03 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ناصر أبو شريف ،الأحد، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستنتصر بقدراتها على الحظر الاقتصادي المفروض عليها.وقال ابو شريف في حفل لتكريم الشهداء بمناسبة الذكرى السنوية الاربعين لانتصار الثورة الإسلامية بقضاء رزن التابعة لمحافظة همدان (غرب ايران)، ان ” الثورة الاسلامية تواصل دربها بصلابة، وحتى أكبر القوى لم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجهاد الإسلامي: الثورة الإيرانية مستعدة لقيادة الأمة الإسلامية alansaar.

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