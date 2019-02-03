مانشستر يونايتد يواصل صحوته بالبريميرليغ ويهزم ليستر سيتي

2019/02/03 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:واصل فريق مانشستر يونايتد صحوته بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، وتمكن من الفوز على مستضيفه ليستر سيتي، اليوم الاحد، بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جرى بينهما ضمن الاسبوع الخامس والعشرين من الماسبقة.

وسجل هدف الفوز لفريق الشياطين الحمر المهاجم الدولي الانكليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.وبهذا الفوز، يحقق فريق مانشستر يونايتد الانتصار السابع له في المباريات الثمان الاخيرة في الدوري، رافعا رصيده الى 48 نقطة، متقدما الى المركز الخامس مؤقتاً، بينما تجمد رصيد فريق ليستر سيتي عند 32 نقطة في المركز 11 بجدول الترتيب.

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