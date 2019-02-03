تعرف على أضرار معجون الاسنان على الاطفال

2019/02/03 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / متابعة… أفاد مسح أمريكي، أن العديد من الأطفال الصغار يستخدمون الكثير من معجون الأسنان، ما يزيد من خطر تعرضهم للأسنان المتشققة والمبقعة عندما يكبرون في السن.ووجدت الدراسة أن نحو 40% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وست سنوات، استخدموا فرشاة أسنان كانت ممتلئة أو نصفة ممتلئة بمعجون الأسنان، على الرغم من […]

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