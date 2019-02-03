اعادة افتتاح مركز شرطة الرمانة قرب الشريط الحدودي مع سوريا

2019/02/03 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، الأحد ، عن إعادة افتتاح مركز شرطة الرمانة القريب من الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار للمرة الأولى منذ أكثر من خمسة أعوام.وقال المحلاوي في تصريح صحفي، إن “قائد شرطة الانبار الفريق هادي ارزيج وافق على إعادة افتتاح مركز شرطة الرمانة بقضاء القائم غربي الانبار، القريب من الشريط الحدودي مع سوريا للمرة الاولى منذ أكثر من خمسة أعوام ليتولى منتسبي المركز مهام حفظ امن واستقرار المنطقة”.واضاف ان “افتتاح المركز بمثابة إيصال رسالة اطمئنان الى أهالي القضاء بأن الملف الأمني للمحافظة سيكون بيد الشرطة المحلية وان الاستعدادات جارية من اجل عودة كافة الأسر النازحة الى مناطق سكناها المحررة”.يشار الى مناطق الانبار شهدت افتتاح العديد من المراكز الامنية بعد إعادة إعمارها وتطهيرها من مخلفات عصابات داعش الاجرامية ابان سيطرته على مناطق مختلفة من المحافظة.





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