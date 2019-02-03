اهالي كربلاء يشيعون جثمان الروائي علاء مشذوب

2019/02/03 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شيع العشرات من اهالي كربلاء، الاحد، جثمان الروائي علاء مشذوب الذي قتل امس برصاص مجهولين.

وقال مصدر، إن العشرات من اهالي كربااء بينهم مثقفون وكتاب وصحافيون شيعوا، بعد ظهر اليوم، جثمان الروائي علاء مشذوب وسط المدينة الى مثواه الاخير.





ونظم مثقفو وكتاب محافظة كربلاء، في وقت سابق اليوم الاحد، وقفة احتجاجية وسط المحافظة، للمطالبة بكشف قتلة الروائي علاء مشذوب.

تم تشييع الروائي من محلة باب الخان التي تقع في المدينة القديمة، حيث مكان سكنه منذ الطفوله الى شوارع وأزقة مركز المدينه، وشارك بها ادباء وشعراء وكتاب ونقابات مثل نقابة المعلمين ونقابة الادباء والكتاب ونقابة الصحفيين.

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