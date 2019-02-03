2019/02/03 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني ،الأحد، 14 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية وأطراف قطاع غزة المحاصر.وذكر مصدر مطلع أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فجار وتقوع جنوب بيت لحم ومخيم العروب شمال الخليل واعتقلت تسعة فلسطينيين”، مضيفا ان ” قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين عند اقترابهم من أطراف القطاع المحاصر”.وتواصل قوات الاحتلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاحتلال الصهيوني يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية وأطراف غزة alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال الصهيوني يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية وأطراف غزة) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال الصهيوني يعتقل 14 فلسطينيا بالضفة الغربية وأطراف غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).