قطر تستنزف السيولة المحلية لتهدرها على الميليشيات في الخارج

2019/02/03 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات رسمية، الأحد، عن أن قطر زادت من عمليات سحب السيولة من السوق المحلي، بحجة إعادة استثماراها في الخارج، ما أدى إلى أزمة محلية.

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