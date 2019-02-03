2019/02/03 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، أن الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشاريع قوانين تمس حياة المواطنين، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤى والتوجهات بين الرئاسات الثلاث.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشروعات قوانين تمس حياة المواطنين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: الرئاسة تسعى إلى تقديم مقترحات مشروعات قوانين تمس حياة المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).