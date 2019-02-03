2019/02/03 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد مجلس محافظة البصرة مجددا، الأحد، بالعودة إلى مطالبات الإقليم في ظل توفر كافة المتطلبات لذلك، عازيا الأمر إلى إهمال الحكومة المركزية لحقوق البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس البصرة يجدد تهديده باللجوء لإعلان الإقليم إذا لم تمنح حقوق المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس البصرة يجدد تهديده باللجوء لإعلان الإقليم إذا لم تمنح حقوق المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).