جنرال موتورز تستعد لصرف 4 آلاف عامل.. والسبب؟

2019/02/03 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد يتوقع أن تقوم شركة جنرال موتورز لتصنيع السيارات بتسريح نحو 4 آلاف من العاملين لديها بموجب خطة إعادة هيكلة أعلن عنها أواخر العام الماضي، وفق ما ذكر مصدر قريب من الملف.وتأتي عملية التسريح ضمن خطة لخفض النفقات أعلنت عنها جنرال موتورز في تشرين الثاني 2018 تقضي بخفض القوة العاملة بنسبة 15 […]

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