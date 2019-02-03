١٩ طريقاً في الكرادة يستقبل السيارات بعد سنوات على الاغلاق

2019/02/03 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت امانة بغداد, الاحد, عن فتح (١٩) طريقاً فرعيا في منطقة الكرادة داخل, مغلقاً منذ عدة سنوات وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد.وذكرت مديرية اعلام الامانة في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 شباط 2019), أن “ملاكات دائرة بلدية الكرادة وبالتعاون مع قيادة عمليات بغداد فتحت (١٩) زقاقا بمنطقة الكرادة, ضمن […]

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