أمانة بغداد تعلن فتح 19 شارعاً فرعياً في منطقة الكرادة

2019/02/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

أمانة بغداد، اليوم الاحد، فتح 19 شارعا فرعيا في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقالت

مديرية العلاقات والاعلام التابعة للامانة في بيان، تلقى “النور نيوز” إن

“ملاكات دائرة بلدية الكرادة، بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد، فتحت (19) زقاقا،

مغلقة من عدة سنوات، ضمن المحلة (903) بمنطقة الكرادة بعد رفع الكتل الكونكريتية فيها”.

وأضافت،

أن “اعمال فتح الشوارق رافقتها حملة خدمية لتنظيف الشوارع ورفع النفايات وفتح

الانسدادات في خطوط وشكبكات تصريف مياه الصرف الصحي والامطار”، مؤكدة أن

“امانة بغداد مستمرة بفتح جميع المنافذ والشوارع المغلقة في العاصمة بغداد بالتنسيق

مع قيادة العمليات”.

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