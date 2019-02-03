الكعبي يرد على تصريحات ترامب بشأن بقاء قوات أمريكية في العراق

2019/02/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

رد نائب

رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاحد، على تصريح الرئيس الاميركي بشأن بقاء قواته في

العراق، مؤكداً أنه سيتم اخراج القوات الاميركية والمستشارين بالقانون والإرادة الوطنية.

وقال

الكعبي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نستنكر تصريح الرئيس الامريكي

دونالد ترامب بشأن تمديد التواجد الامريكي في العراق وتبريره ذلك بمراقبة دول الجوار”،

معتبرا ما قاله “تجاوزا صارخا وسافرا للسيادة والارادة الوطنية وانتهاكا فاضحا

للدستور العراقي الذي يقر بعدم اعتبار العراق منطلقا للاعتداء على اي دولة”.

وأضاف

“مرة اخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته

السابقة لقاعدة عين الاسد حيث طلع علينا اليوم باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات

الاميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار”، مشددا ان “على الجميع مسؤولية

التحرك العاجل لانهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بان يكون العراق منطلق لشن عدوان

او مراقبة اية دولة”.

ولفت

لكعبي الى أن “العراق لن يكون منطلق لضرب او مراقبة اية دولة ، وعلى الجميع التحرك

لانهاء التواجد الامريكي”، مخاطبا ترامب “سنخرج قواتك ومستشاريك بالقانون

والإرادة الوطنية”.

واكد

ان “مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون يتضمن إنهاء

العمل بالاتفاقية الأمنية مع ﺍمريكا، فضلا عن انهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين

الأميركيين والأجانب في الاراضي العراقية”.

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