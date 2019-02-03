محافظ نينوى يطالب بصرف تعويضات العوائل العائدة لمناطقها

2019/02/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… طالب محافظ نينوى نوفل السلطان, الأحد، بصرف تعويضات العوائل العائدة إلى مناطق سكناها بعد تحرير المدينة.وقال السلطان في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “في حال عدم صرف الحكومة المبالغ التعويضية لأهالي نينوى بغية إعمار منازلهم المدمرة جراء الحرب على الإرهاب سيدفع أبناء المحافظة إلى الهجرة العكسية مرة أخرى والعودة بوضع […]

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