سولشار يواصل كتابة التاريخ ويعادل رقم فيرجسون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتغلب مانشستر يونايتد على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين للبريميرليج.

سجل هدف الفوز ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة حاسمة من بول بوجبا.4 - Manchester United have won four more points than any other Premier League team since Ole Gunnar Solskjaer’s first match in charge (22 points - W7 D1 L0).



Resurgent.



#LEIMUN pic.twitter.com/RFYpum5WkS— OptaJoe (@OptaJoe) February 3, 2019لا يزال قطار أولي جونار سولشار المدرب المؤقت للشياطين الحمر يسير بلا توقف تقريباً، إذ جمع 4 نقاط أكثر من أي فريق آخر منذ وصوله، بـ22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وحيد. Man Utd have not lost any of their 10 games under Ole Gunnar Solskjaer: WWWWWWWWDW Goals: 25Conceded: 7Clean sheets: 4 It’s going *pretty* damn well.



pic.twitter.com/Eh1C7Otpvj— Squawka Football (@Squawka) February 3, 2019ولم يخسر الفريق حتى الآن أي مباراة تحت قيادة سولشار، بـ9 انتصارات وتعادل وحيد في جميع المسابقات أي 10 مباريات بلا هزيمة، حيث سجل 25 هدفاً وتلقى 7 وخرج بـ4 شباك نظيفة. Manchester United have won five consecutive away matches in all competitions for the first time since October 2012 under Sir Alex Ferguson. Good times are on the horizon.



pic.twitter.com/rx2kOK57e7— Squawka Football (@Squawka) February 3, 2019أخيراً حقق يونايتد 5 انتصارات خارج ملعبه على التوالي في جميع المسابقات، لأول مرة منذ أكتوبر 2012 تحت قيادة سير أليكس فيرجسون.



يذكر أن الفوز رفع رصيد الشياطين الحمر إلى 48 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، ونقطة عن آرسنال السادس مؤقتاً والذي يلاقي مانشستر سيتي اليوم.





