مانشستر يونايتد ينجو من فخ ليستر بهدف راشفورد

2019/02/03 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع مانشستر يونايتد أن يحقق فوزًا مهمًا على ليستر سيتي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب كينج باور ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.أحرز هدف مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد في الدقيقة التاسعة من المباراة، ليرتفع رصيد اليونايتد إلى 48 نقطة في المركز الخامس في انتظار نتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، بينما توقف رصيد ليستر عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر.

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