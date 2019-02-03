الاحتلال يمنع رفع الأذان من المسجد الإبراهيمي 47 مرة خلال يناير الماضي

2019/02/03 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة نفط البصرة إنه تم الانتهاء اليوم الجمعة من إصلاحات في عوامة نفطية بميناء البصرة على الخليج بعد أن تعرضت لأضرار عندما اصطدمت بها ناقلة نفطية في وقت سابق هذا الأسبوع.

وأضافت الشركة في بيان أن ناقلة نفطية اصطدمت في الثلاثين من يناير كانون الثاني بالعوامة رقم 1 مما ألحق أضرارا طفيفة بها.



وقالت إن الحادث لم يؤثر على برنامج عمليات التحميل أو الصادرات.

وللعراق أربع عوامات نفطية قيد التشغيل لتحميل ناقلات النفط تبلغ طاقة التحميل لكل منها 850 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر على دراية بعمليات التحميل في المرافئ الجنوبية للعراق إن ناقلة حمولتها مليون برميل كان من المقرر أن يجري تحميلها بشحنة حجمها 850 ألف برميل من الخام الثقيل اصطدمت بالعوامة اثناء محاولتها الرسوم.

وقال بيان شركة نفط البصرة “أدى حادث الاصطدام إلى تقعر بسيط في بدن العوامة مع تضرر بسيط في منظومة الشحن ومنظومة الاتصال”.

وأضاف البيان أن شركة نفط البصرة وشركة تسويق النفط العراقية (سومو) تعملان على “تحديد التعويضات المطلوب دفعها من قبل الشركة المالكة للناقلة التي سببت تضرر العوامة”.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية، ويصدر معظم خامه من محافظة البصرة الجنوبية على الخليج.

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